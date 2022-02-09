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Пожарные спасли шесть машин из полыхающего гаража в Якутии

Общество
Пожарные спасли шесть машин из полыхающего гаража в Якутии
vk.com  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области

Якутск, 9 февраля. Шесть автомобилей чуть не сгорели в одном из якутских поселков. Спасатели успели вытащить машины из объятого огнем строения.

Информация о пожаре поступила в спасательную службу в минувший вторник в 10:57. Выяснилось, что в поселке Хастатыр Алданского района на улице Комарова загорелся гараж. На момент прибытия пожарных языки пламени охватили практически все здание.

Благодаря оперативным действиям спасателей из гаража успели вытащить шесть машин. Площадь пожара составила 150 кв. метров. В ликвидации возгорания участвовали 11 человек и 3 единицы техники Республиканской пожарной охраны. Причины пожара устанавливаются.

Ранее крупный пожар потушили на складе в городском округе Дзержинский. Возгорание произошло на территории складских помещений в промышленной зоне на улице Карьер-Зил, в результате инцидента никто не пострадал, сообщало РИАМО.

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