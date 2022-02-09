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Торги на Мосбирже стартовали с роста курсов доллара и евро

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 09:14
Экономика
Торги на Мосбирже стартовали с роста курсов доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 февраля. Торговая сессия на Мосбирже началась с укрепления доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На старте торгов Мосбиржи 9 февраля американская валюта прибавила 5,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей сессии. Курс доллара составил 75,06 рубля. Курс евро поднялся на 9,75 копейки и достиг 85,75 рубля.

Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на 9 февраля: доллар — 75,3 рубля, евро — 85,89 рубля.

За последнюю неделю рубль укрепился против доллара США в районе 6%, а против евро — около 5%. Росту национальной валюты способствовало снижение геополитической напряженности и высокие цены на нефть. Таким мнением поделился аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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