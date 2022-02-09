Власти Благовещенска выставили на торги гостиницу «Зея»

Благовещенск, 9 февраля. В мэрии Благовещенска объявили о проведении аукциона 18 февраля, в ходе которого намерены продать гостиницу «Зея» новому собственнику.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Благовещенска, аукцион по продаже гостиницы состоится в рамках продолжающейся ликвидации непрофильных муниципальных предприятий. Уже принимаются заявки от потенциальных покупателей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 81,2 млн рублей, сообщает AmurInfo.

Гостиница «Зея» была построена в 1987 году, общая площадь помещений превышает 7 тысяч квадратных метров. В гостинице имеются два конференц-зала и один фуршетный зал, 140 номеров, включая категории «Апартамент» и «Люкс», а также 176 койко-мест. Начальная цена лота - 406, 3 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Санкт-Петербурге на торги выставлен официальный отель Государственного Эрмитажа под названием «Эрмитаж». Стартовая цена составила 2,7 миллиарда рублей. Имущество принадлежит АО «Международная балтийская инвестиционная компания» (МБИК). Причиной продажи стала задолженность МБИК по уплате выданных банком векселей.