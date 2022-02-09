Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 10:19
10:17
Происшествия
Правоохранители проводят обыск у экс-начальника УГИБДД Приморья Зубакина
10:17
Олимпийские игры 2022
Губерниев емкой фразой оценил новость о возможном пересмотре итогов командного турнира ОИ
10:16
Происшествия
Боец ММА Гаглоев заявил об исчезновении своей тети на границе Ингушетии и Чечни
10:16
Политика
Политолог Макеева предостерегла Запад от воинственной риторики
10:15
Общество
Последствия подтоплений ликвидируют в двух районах Краснодарского края
10:11
Армия
Небензя: Запад накачивает Киев наступательным вооружением в обход Минских соглашений
10:08
Политика
Мэр Курильска Рокотов ответил на заявление США о поддержке Японии
10:08
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии призналась, что проходила через домашнее насилие
10:05
Происшествия
ФАН публикует кадры с места массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве
10:04
Политика
Чижов охарактеризовал подход НАТО к гарантиям безопасности цитатой из «Золотого теленка»
Все новости

Власти Благовещенска выставили на торги гостиницу «Зея»
Общество
Власти Благовещенска выставили на торги гостиницу «Зея»
pixabay.com  / 

Благовещенск, 9 февраля. В мэрии Благовещенска объявили о проведении аукциона 18 февраля, в ходе которого намерены продать гостиницу «Зея» новому собственнику.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Благовещенска, аукцион по продаже гостиницы состоится в рамках продолжающейся ликвидации непрофильных муниципальных предприятий. Уже принимаются заявки от потенциальных покупателей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 81,2 млн рублей, сообщает AmurInfo.

Гостиница «Зея» была построена в 1987 году, общая площадь помещений превышает 7 тысяч квадратных метров. В гостинице имеются два конференц-зала и один фуршетный зал, 140 номеров, включая категории «Апартамент» и «Люкс», а также 176 койко-мест. Начальная цена лота - 406, 3 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Санкт-Петербурге на торги выставлен официальный отель Государственного Эрмитажа под названием «Эрмитаж». Стартовая цена составила 2,7 миллиарда рублей. Имущество принадлежит АО «Международная балтийская инвестиционная компания» (МБИК). Причиной продажи стала задолженность МБИК по уплате выданных банком векселей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Власти Благовещенска выставили на торги гостиницу «Зея»
гостиница продажа аукцион
Комментировать