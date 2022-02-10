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«Европа обречена на неудачу»: России нет смысла говорить со странами Веймарского треугольника

Политика
«Европа обречена на неудачу»: России нет смысла говорить со странами Веймарского треугольника
Федеральное агентство новостей  / 

Россия неоднократно говорила, что будет разговаривать о гарантиях безопасности с США напрямую, минуя подконтрольные страны и организации. Об этом ФАН рассказал политолог Максим Жаров.

Веймарский треугольник

Страны Веймарского треугольника (Польша, Германия, Франция) сделали совместное официальное заявление относительно ситуации вокруг Украины. Они объявили, что поддерживают переговоры в «нормандском формате» для реализации Минских соглашений.

«ФРГ, Франция и Польша считают, что НАТО должна скорректировать свою стратегию сдерживания и обороны в свете ситуации с Украиной», — говорится в заявлении.

Обречен на неудачу: почему России нет смысла говорить со странами Веймарского треугольник
Федеральное агентство новостей /

Они заявили о недопустимости нарушения территориальной целостности Украины. Кроме того, в совместном заявлении говорится, что любые попытки вторжения будут иметь серьезные последствия.

Давление на Россию

Как отметил Максим Жаров, такой формат изначально обречен на провал. Нет никакого смысла вести переговоры со странами Веймарского треугольника, поскольку главные решения принимаются не в Европе.

«С подачи Вашингтона подконтрольные ему европейские страны пытаются создать еще один формат переговоров с Россией по евробезопасности в рамках ОБСЕ. Россия неоднократно заявляла, что будет разговаривать о гарантиях безопасности с США напрямую, минуя подконтрольные страны и организации. Поэтому в этом случае диалог европейцев с Россией заранее обречен на неудачу, которую авторы данной инициативы будут использовать против Москвы, обвиняя ее в нежелании договариваться», — пояснил Максим Жаров.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся вторжении на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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