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Как Фриске в последний год жизни: очевидцы описали внешность тяжелобольной Заворотнюк

Шоу-бизнес
Как Фриске в последний год жизни: очевидцы описали внешность тяжелобольной Заворотнюк
instagram.com  /  @a_zavorotnyuk

Москва, 9 февраля. Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет не появляется ни на публике, ни на фотографиях. Бытует мнение, что из-за тяжелой формы рака внешность некогда красивой артистки претерпела необратимые изменения.

По информации «Комсомольской правды», Заворотнюк почти все время пребывает в загородном доме, расположенном в поселке Крекшино (Подмосковье). Однако иногда актрису вывозят из дома в клинику для проведения необходимых процедур.

«Я видела, как сиделка вывезла ее на каталке и, видимо, ждала машину. Анастасия, очень полная, с одутловатым лицом… Ее с трудом можно узнать. Но глаза ее остались те же — она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески», — рассказала СМИ сиделка.

Люди, приближенные к Анастасии, утверждают, что актриса уже измучена тяжким недугом и надеждами на выздоровление. По словам очевидцев, иногда Заворотнюк дают успокоительные. Кроме того звезда «Моей прекрасной няни» практически перестала сидеть, она все больше лежит прямо в специальной инвалидной коляске. Некоторые, кто видел изменившуюся Анастасию, сообщили, что она стала похожа на певицу Жанну Фриске в последний год ее жизни. Исполнительница, ушедшая в 2015 году, страдала от того же вида рака, который диагностировали актрисе.

Как Фриске в последний год жизни: очевидцы описали внешность тяжелобольной Заворотнюк
instagram.com / @a_zavorotnyuk

«У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением. Анастасия применяет препараты, которые поддерживают ее, из-за чего она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Она не может долго сохранять концентрацию внимания. Временами кажется, что она вообще безучастна к происходящему вокруг, словно в прострации», — раскрыл детали знакомы актрисы Анатолий Демидов.

Он добавил, что врачи дают неутешительный прогноз — болезнь неизлечима. Сейчас вопрос стоит только в продлении жизни Заворотнюк.

Ранее в СМИ и соцсети просочился снимок, на котором предположительно была запечатлена тяжелобольная актриса. Кадр был сделан камерой дорожного наблюдения. На фото был заснят муж Анастасии фигурист Петр Чернышев за рулем авто, а рядом с ним — полная женщина, в которой невозможно узнать былую красавицу из кино.

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