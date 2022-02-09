Дочь покойного Мережко откровенно рассказала о последней «возлюбленной» отца

Москва, 9 февраля. Дочь знаменитого режиссера и сценариста Виктора Мережко Мария раскрыла правду об отношениях отца с женщинами. Она честно рассказала о романе мужчины с последней «возлюбленной» Анастасией Булгаковой.

Мережко никогда не скрывал свою любвеобильность. К тому же он пользовался большим вниманием у представительниц прекрасного пола. В конце жизни он познакомился с психологом Булгаковой, которая после смерти драматурга активно рассказывала об их интимных отношениях.

Однако дочь не подтвердила эту информацию. По ее словам, Мережко не просто не питал теплых чувств к Булгаковой, а вовсе презирал ее.

«Папа говорил, что у него есть одна психологиня, которая утомляла его своей навязчивостью. Она просила его пропиарить какую-то свою книжку. "Эта психологиня задолбала меня своими книжками", — говорил папа. Наконец он отвязался от этой настырной женщины», — рассказала Мария в разговоре с kp.ru.

По ее словам, отец был откровенен с детьми и спокойно рассказывал о своих увлечениях. При этом кинематографист никогда не хотел найти своим наследникам вторую мать. После смерти супруги он дал клятву, что никогда не женится. Свое обещание артист сдержал.

Виктора Мережко не стало 30 января. Ему было 84 года. Артист похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой.