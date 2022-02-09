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Агурбаш обвинила Кудрявцеву в непорядочности после скандальных съемок

Шоу-бизнес
Агурбаш обвинила Кудрявцеву в непорядочности после скандальных съемок
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 9 февраля. Певица Анжелика Агурбаш пожаловалась на «наглый и бессовестный» поступок ведущей Леры Кудрявцевой, которая, как уверяет артистка, не сдержала своих слов. По ее мнению, звезда телевидения подставила исполнительницу, обнажив всю грязь.

Агурбаш согласилась участвовать в проекте «Секрет на миллион» при условии соблюдения деликатности. Она хотела поделиться со зрителями планами на творчество и рассказать что-то доброе. Артистка даже привела на шоу своих наследников, думая, что съемки пройдут идеально.

Однако команду Кудрявцевой интересовали исключительно сенсации. И это вывело 51-летнюю исполнительницу из себя.

«Я по-человечески просила Леру, чтобы не было никакой грязи, потому что в передаче снимаются прежде всего мои дети. И она лично мне это обещала. Но то, что в итоге я увидела в эфире, конечно, меня повергло в ступор. Я не понимаю, как можно так нагло поступать с людьми, бессовестно!» — указала Агурбаш в беседе с порталом BLITZ.

Артистка обвинила телеведущую в непорядочности и призналась, что поведение теледивы оскорбило ее до глубины души. Со съемок артистка пыталась сбежать дважды.

Анжелика Агурбаш в эфире программы Кудрявцевой раскрыла секреты личной жизни. Она сообщила, что после развода с супругом стала воспитывать детей в одиночку. По ее словам, бизнесмен не помогает ей финансово.

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агурбаш кудрявцева секрет на миллион
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