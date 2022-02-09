Сноубордистке из Андорры потребовались носилки после падения на олимпийской трассе

Пекин, 9 февраля. Спортсменка Маэва Эстевес из Андорры получила серьезное повреждение во время выступления в квалификации соревнований по сноуборд-кроссу на зимней Олимпиаде.

Во время выполнения своей попытки девушка допустила техническую ошибку, неудачно упала и ударилась спиной. Она не смогла самостоятельно покинуть трассу и потребовала помощи медиков. Соревнования были приостановлены, врачи унесли ее на носилках. Более подробная информация о состоянии спортсменки появится позже.

Маэве Эстевес 26 лет. Для нее это первая Олимпиада в карьере. На данный момент ее лучший результат в профессиональном спорте — 14-е место в хафпайпе на юношеских Олимпийских играх 2012 года.

Сегодня стартовал очередной олимпийский день. Сборная России на данный момент находится на седьмом месте в общем медальном зачете. В активе отечественных спортсменов десять наград: два золота, три серебра и пять бронзовых медалей.