Политолог Жарихин указал на раскол между Госдепом и Белым домом в вопросе России

Вашингтон, 9 февраля. Разные политические силы США придерживаются полярных точек зрения по поводу введения новых санкций против РФ. Такое мнение высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В интервью изданию «Украина.ру» политолог указал, что в Вашингтоне сейчас наблюдается подковерная борьба. Одни уверены, что метод санкций изжил себя, другие считают, что все еще могут «додавить» Москву.

«В Белом доме считают, что устраивать для России провокацию и "адские санкции" себе дороже, потому что Россия окончательно объединится с Китаем… А в Госдепе полагают, что надо задавить ее катастрофическими санкциями», — объяснил Жарихин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты и Китай развивают собственный диалог в сфере безопасности и глобальных рисков. Такое заявление было сделано на фоне встречи президента России Владимира Путина и генсека КНР Си Цзиньпина.