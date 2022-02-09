Труп мужчины со следами насильственной смерти найден в вагончике под Петербургом

Санкт-Петербург, 9 февраля. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на территории газораспределительной базы АО «Газпром» в Ленобласти. Тело погибшего нашли в вагончике 8 февраля.

Труп принадлежал уроженцу Белоруссии 1977 года рождения, который проживал в строительном вагончике. На теле погибшего были выявлены следы насильственной смерти в виде сквозной колото-резаной раны правой голени и раны затылочно-теменной части головы, кровоподтеков туловища и конечностей.

Задержать подозреваемого удалось по горячим следам ночью следующего дня. Им оказался житель Петербурга 1963 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

В московском Шереметьево правоохранители ранее задержали 16-летнего молодого человека. Подросток подозревается в убийстве 29-летнего мужчины на севере столицы.