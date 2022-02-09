Украина неоднократно заявляла, что не будет выполнять Минские соглашения. А в последнее время перестала даже притворяться, что стремится исполнять взятые на себя обязательства. Все действия Украины говорят о готовности решать вопрос Донбасса силой. Такое мнение ФАН высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Андрей Ворошилов.

Отказ от диалога

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции после переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок исключил возможность прямого диалога украинских властей с ДНР и ЛНР. Он также обратил внимание, что подобный диалог якобы не предусмотрен Минскими соглашениями.

Рассказывая о прошедших переговорах с немецкой стороны, Кулеба добавил, что проинформировал главу МИД ФРГ о наличии у Украины собственных красных линий, от которых Киев не отступится ни при каких обстоятельствах.

Федеральное агентство новостей /

«Среди этих красных линий первая — мы не пойдем ни на какие уступки в отношении территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Второе — мы не пойдем на прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками», — заявил Кулеба.

Сопротивление Украины

Как отметил Андрей Ворошилов, прямой диалог с народными республиками прописан в числе прочего в Минских соглашениях. Кроме того, считает депутат, Кулеба достаточно своеобразно интерпретирует, какие аспекты подразумеваются под особым статусом Донбасса, а какие — нет.

«Нельзя сказать, что данное заявление стало полной неожиданностью. Украина и ранее неоднократно заявляла, что не будет выполнять Минские соглашения. А в последнее время перестала даже притворяться, что стремится исполнять взятые на себя обязательства. Как бы то ни было, активное противодействие Украины соблюдению Минских соглашений не может привести к прогрессу в переговорном процессе и урегулированию ситуации. Все действия украинских властей направлены на эскалацию конфликта», — пояснил Андрей Ворошилов.

Федеральное агентство новостей /

И хотя на словах глава МИД Украины призывает избегать силового решения в Донбассе, все действия официального Киева говорят об обратном, считает депутат.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг) заявил, что в 2014 году на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.