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Канье Уэст закрутил роман с двойником Ким Кардашьян

Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с двойником Ким Кардашьян
Global Look Press  /  AdMedia

Вашингтон, 9 февраля. Известный рэпер Канье Уэст сходил на свидание со звездой Instagram Чейни Джонс. Поклонники заметили, что девушка как две капли воды похожа на бывшую жену певца Ким Кардашьян.

Модель нарядилась как экс-возлюбленная рэпера. На «двойнике Кардашьян» был кожаный комбинезон и сапоги на шпильке. Компанию музыканту и его новой пассии составил певец Френч Монтана. Фотографии знаменитостей разместило издание Daily Mail.

Поползли слухи, что артист закрутил роман с 24-летней инстадивой. Насколько серьезны намерения музыканта, пока неясно. Канье Уэст не раз оказывался в компании других девушек, тем самым провоцируя слухи о романтических отношениях.

Известный рэпер сейчас находится в бракоразводном процессе с Ким Кардашьян. Инициатором расставания стала сама модель.

Бывшая супруга артиста уже нашла себе нового спутника. Избранником Ким стал актер Пит Дэвидсон, который моложе ее на 13 лет. Канье Уэст, видимо, не может до сих пор принять расставание со звездой и стал распространять слухи о новом парне женщины. Как утверждает музыкант, Дэвидсон болен синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Однако никаких подтверждений этому нет.

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Канье Уэст отношения личная жизнь
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