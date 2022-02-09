Галкин поведал секреты их с Пугачевой особняка

Москва, 9 февраля. Знаменитый юморист Максим Галкин рассказал поклонникам о своем особняке, в котором живет вместе с детьми и супругой Аллой Пугачевой. Он сообщил, что в их замке есть потайные комнаты.

Артист ответил на многочисленные вопросы поклонников об их семье и жизни. Галкин сообщил, что порядок на участке поддерживают три помощника, которые регулярно чистят снег у дома. Он благодарен мужчинам, которые убираются на участке, и пожелал им здоровья.

Галкин также вышел в сад, отметив, что всю территорию замело снегом. Он опубликовал кадры в Stories на своей странице в Instagram.

Также супруг Примадонны рассказал о потайных комнатах и коридорах, присутствующих в замке. Он заверил, что это действительно есть в их особняке.

«При этом не все еще изучены! Некоторые остались с прошлого века, и туда еще не ступала моя нога!» — поведал артист.

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе около 20 лет. Однако пара заключила брак только в 2011 году. А спустя пару лет после регистрации отношений у них родились общие дети — дочь Лиза и сын Гарри. Малыши появились на свет благодаря суррогатной матери.