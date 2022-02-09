Натяжной барабан оторвал руку сотруднику фанерного комбината в Кирове

Киров, 9 февраля. Несчастный случай произошел на фанерном комбинате в Кирове 7 февраля. Слесарь лишился руки во время работы с натяжным барабаном транспортера.

Коллеги пострадавшего незамедлительно вызвали врачей скорой помощи. Медики отвезли мужчину с оторванной конечностью в больницу. Проверку по факту произошедшего проводит региональный следственный комитет, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Согласно информации Кировской Гострудинспекции, за прошлый год на местных предприятиях зафиксированы 119 несчастных случаев, 53 из которых связанны с производством. Жертвами таких инцидентов стали 14 человек, включая одну женщину.

Жуткий случай ранее произошел на мусороперерабатывающем заводе в Москве. Сотрудницы предприятия нашли человеческую голову среди отходов.