Киев, 9 февраля. Кураторы власти на Украине могут в любой момент отдать приказ, и на улицах Киева вновь вспыхнут автомобильные покрышки. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Жилин.

Очередная «революция» начнется, как только кураторы окончательно разочаруются в своем ставленнике. При этом уже сейчас президент Украины Владимир Зеленский, по словам эксперта, имеет весьма ограниченный спектр полномочий.

«Если в недрах центра принятия решений возникнет вопрос, что надо кончать с Зеленским, завтра же по всей стране начнут жечь покрышки, и он не продержится до конца суток. Но там нет кого-то, кто взял бы на себя такую ответственность», — констатировал Жилин в интервью изданию «Украина.ру».

Сейчас в инфопространстве активно обсуждается возможная встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Однако, по мнению политолога и блогера Сергея Годных, едва ли в таких переговорах есть смысл, потому что украинский лидер уже давно утратил способность самостоятельно принимать решения.