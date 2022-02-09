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Астролог Глоба: пять знаков зодиака начнут новую жизнь в марте

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 08:42
Общество
Астролог Глоба: пять знаков зодиака начнут новую жизнь в марте
pixabay.com

Москва, 9 февраля. Март принесет удачные перемены в жизни представителей пяти знаков зодиака. Соответствующий прогноз на грядущую весну составил астролог Павел Глоба.

Больше всех повезет Овнам, которых ждет наступление важного этапа в жизни. Представители этого знака получат возможность активно развиваться не только в карьере, но и в личных отношениях. Проявить свои профессиональные навыки Овнам рекомендовано в середине марта.

Успех в финансовом плане ждет Тельцов. Представители этого знака встретят череду благоприятных моментов и возможностей, которыми необходимо воспользоваться. Если Тельцы все сделают правильно, то их материальное положение значительно укрепится, передает «Слово и Дело».

Не сама удачная зима для Раков сменится успешной весной. Белая полоса наступит в семье и на работе. Звезды не исключают, что Раков может ждать новость о замужестве или пополнении.

Что касается Весов, то здесь наиболее удачливыми станут творческие представители этого знака. Замыкают пятерку Рыбы, которых ждет гармония в личной жизни и возможность правильно расставить приоритеты.

Настоящая денежная удача ждет представителей двух знаков восточного гороскопа в 2022 году. Год Водяного Тигра принесет им множество возможностей для богатства и процветания.

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