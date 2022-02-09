С разбойниками по очкам не выиграешь: военкор Сладков поддержал расширение границы допустимой самообороны

«А где твой черный пистолет?!» Хозяин, доставай топор, коли на дом напали. Еще немного — и разрешат применять, естественно, для обороны.

Пресловутая ст.37 УК РФ («Необходимая оборона»), возможно, будет изменена. Нынче, если к тебе вломились люди в масках или без, но явно не в гости, ты должен уточнить: «Вы убивать или только грабить?» Если вам скажут: «Только грабить» — саблю доставать и применять нельзя, придется вспоминать приемы рукопашного боя. Даже если ты глубокий пенсионер или старушка.

Тем не менее судебный департамент при Верховном суде сообщает, что за 6 месяцев 2021 года при описанных выше обстоятельствах совершили убийства 134 человека (ст.108 УК РФ), при этом оправданы только двое. А 203 защищающих жилище и себя граждан нанесли незваным гостям тяжкий и средней тяжести вред здоровью (превысили оборону, ст.114 КУ РФ). Из этих никого не оправдали.

rosgvard.ru / Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Проблема так выросла, что на нее обратил внимание Владимир Путин и поручил Верховному суду изучить закон и усовершенствовать. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов — автор предложенных изменений. Определены технические нормы оружия защиты. Это лучше посмотреть в исходнике внимательно. Детали: нельзя переделывать газовое оружие в боевое, баллончики аэрозолей и электрошокеров не должны имитировать пистолеты, а отдельные части их должны быть ярко раскрашены.

Но, вообще-то, депутаты предложили разрешить любые способы самообороны при защите дома (жилища). Это здорово. Кстати, лично я для себя решил так: будет нападение или угроза, отвечать надо в полную силу. С разбойниками фехтовать не стоит, по очкам у них не выиграешь. Отобьемся, потом разберемся, вылечим нападавших или — лучше всего — похороним.

Я не кровожадный, я из реального сектора.

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