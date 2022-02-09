Сотрудники МЧС «перекусили» кольцо на отекшем пальце сахалинки

Южно-Сахалинск, 9 февраля. Женщина обратилась к спасателям с необычной просьбой. Ей нужно было помочь снять кольцо, которое сдавливало фалангу пальца.

Сотрудники МЧС помогают людям не только при пожарах и авариях, но и приезжают на вызовы по проблемам бытового характера. На днях сахалинским спасателям поступило деликатное обращение: требовалось снять кольцо с пальца женщины. Представительница прекрасного пола не справилась с ювелирным украшением самостоятельно и обратилась по номеру 112.

Когда специалисты приехали на указанный адрес, оказалось, что у женщины начался отек. Сотрудникам МЧС пришлось воспользоваться специальным инструментом — кусачками. Они аккуратно удалили украшение, не повредив руку. После завершения «операции» пострадавшая поблагодарила спасателей. Дополнительная медицинская помощь ей не понадобилась, говорится в Instagram-аккаунте поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинска.

Недавно поисково-спасательный отряд по Амурской области освободил юную жительницу Благовещенска, которая застряла ногой в горячей батарее. Им пришлось облить конечность девушки холодной водой и отключить отопление в квартире.