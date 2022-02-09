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Республиканец Роджерс обругал коллегу-демократа Битти за просьбу надеть маску

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 08:02
Общество
Республиканец Роджерс обругал коллегу-демократа Битти за просьбу надеть маску
Невские Новости  /  Евгений Богучарский

Вашингтон, 9 февраля. Конгрессвумен от Демократической партии США Джойс Битти попросила своего коллегу-республиканца Хала Роджерса надеть маску. Но последний бросил в ее сторону неприемлемую фразу.

Об инциденте Джойс Битти рассказала в своем Twitter. По ее словам, неподобающее поведение со стороны коллеги произошло во время посадки в подземный электропоезд, курсирующий между зданиями Конгресса США.

«Сегодня, направляясь в палату представителей для голосования, я со всем уважением попросила моего коллегу Хала Роджерса надеть маску при посадке на поезд. Он ткнул меня в спину, потребовав, чтобы я не задерживалась с посадкой. Когда я попросила не прикасаться ко мне, он ответил: "Поцелуй мою задницу"», — написала Битти.

Конгрессвумен указала, что члены Республиканской партии США с пренебрежением относятся к санитарным требованиям по борьбе с коронавирусом. Позже телекомпания CNN сообщила, что Роджерс уже извинился перед коллегой.

Иногда просьбы надеть маску заканчиваются задержанием правоохранителями. Россиянка отказалась от средств индивидуальной защиты на борту рейса Ларнака — Москва, после чего к самолету направили наряд полиции.

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