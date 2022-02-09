Внебрачный сын Игоря Крутого перестал прятать лицо новорожденного ребенка

Москва, 9 февраля. Внебрачный сын известного композитора Игоря Крутого Яков показал лицо своего первенца. Долгое время он скрывал наследника.

Яков Крутой впервые стал отцом в ноябре прошлого года. Он погрузился в воспитание малыша, но не показывал лицо наследника. И только недавно решился на это.

Мальчик появился на коротком, душевном видео, которое опубликовал в своем Instagram Игорь Крутой. На кадрах композитор нежно обнимает белокурого внука и счастливо улыбается.

«Я замечательно провел минувшее воскресенье со своими детьми и внуками… Для кого-то из них это было семейной встречей и приятным времяпровождением, а для маленького Игорька это был первый выход "в свет"», — подписал запись Крутой.

Pr Scr instagram.com / @igorkrutoy65

Около двух лет назад композитор узнал о существовании внебрачного наследника. Генетическая экспертиза подтвердила, что Яков, действительно, сын музыканта. Игорь Крутой с теплотой принял сына в свою семью.

Он старается как можно больше проводить время с наследником. Артист часто навещает внука, гуляет и играет с ним. Музыкант с большой любовью относится к малышу и делится кадрами с новорожденным ребенком.

Недавно Игорь Крутой сообщил, что намерен написать колыбельную для внука. Он вспомнил, что когда-то создавал музыку для своей дочери Александры. Теперь 67-летний композитор готов сесть за инструмент, чтобы написать трогательную композицию для нового члена семьи.