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Роспотребнадзор перечислил критерии выбора антисептика для защиты от «Омикрона»

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 07:38
Общество
Роспотребнадзор перечислил критерии выбора антисептика для защиты от «Омикрона»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 февраля. Омикрон-штамм коронавируса по-прежнему стремительно распространяется в России и для защиты от него недостаточно просто мыть руки с мылом. Как выбрать эффективный антисептик, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Они объяснили, что правильный продукт должен иметь надпись «обладает широким антимикробным действием» или «применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции». Однако если в инструкции антисептика указаны только бактерии, он не будет эффективен в борьбе с коронавирусом, передает «Российская газета».

При этом в составе продукта должно быть не менее 60-70% этилового спирта, а изопропилового как минимум 60%. В противном случае средство не окажет должного воздействия. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что человеку, работающему из дома, нет нужды использовать антисептические средства слишком часто, поскольку они сушат кожу рук.

При этом, если вакцинация против COVID-19 не пройдена, то спасти от заболевания может только полная изоляция. По словам врача Андрея Позднякова, из-за распространения «Омикрона» обычные меры защиты уже утратили свою эффективность.

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