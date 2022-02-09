Словацкие депутаты осквернили флаг Украины на внеочередном заседании

Братислава, 9 февраля. Рассмотрение соглашения о военном сотрудничестве с США в парламенте Словакии закончилось надругательством над украинским флагом.

Два депутата во время внеочередного заседания национального совета увидели как их коллеги собираются выступать с государственным знаменем Украины. Они облили флаг жидкостью, после чего вырвали его из рук других парламентариев и унесли прочь.

Заседание было посвящено рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США, подписанного 3 февраля в Вашингтоне госсекретарем Энтони Блинкеном и, по поручению президента Словакии Зузаны Чапутовой, главой минобороны Ярославом Надем. Оно подразумевает использование американскими военнослужащими двух военных аэропортов Словакии.

Тем временем страны Запада продолжают поставлять Украине вооружение и нагнетать напряженную ситуацию. Так, очередной военный груз вылетел с канадской авиабазы Трентон.