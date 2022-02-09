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Предсказание Черчилля: что премьер-министр Великобритании напророчил СССР после войны

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 08:35
Общество
Предсказание Черчилля: что премьер-министр Великобритании напророчил СССР после войны
wikipedia.org  /  BiblioArchives / LibraryArchives / Общественное достояние

Москва, 9 февраля. Уинстон Черчилль занял пост премьер-министра Великобритании всего за год до начала Великой Отечественной войны. В тот момент политик заявил о необходимости сообща противостоять Третьему рейху. Однако несмотря на поддержку СССР, Черчилль не питал симпатии к коммунизму.

Премьер-министр выступил перед британцами по радио 22 июня 1941 года. В своей речи он твердо обозначил позицию своей страны — бороться с гитлеризмом и помогать Советскому Союзу всем, чем возможно. Уже тогда Черчилль указал масштаб трагедии и бедствий, которые грозят СССР от рук фашистов. Несмотря на то, что еще не было задокументированных преступлений нацистов на советской территории, британец понимал, что ждет мир. Он знал, как гитлеровцы показали себя в Польше и предвидел, что дальше будет только хуже.

В июле Черчилль отправил письмо Иосифу Сталину, где подтвердил намерения поддерживать СССР в войне с нацистской Германией. С этого послания начались долгие переговоры об открытии Второго фронта между Англией, США и Советским Союзом — «большой тройки».

Спустя, казалось бы, бесконечные годы войны состоялась Ялтинская конференция. Зимой 1945 года, когда уже было ясно, что фашистская Германия теряет свое место на мировой арене, «большая тройка» собралась, чтобы распределить между собой сферы влияния. Тогда обсуждались темы политического и государственного мироустройства, которые в итоге на годы вперед определили жизнь и развитие многих стран.

Предсказание Черчилля: что премьер-министр Великобритании напророчил СССР после войны

Шотландский журналист и писатель Гарри Рид, долго и детально анализируя «фултонскую» речь Черчилля 1946 года, отметил, что премьер безмерно восхищался доблестью, храбростью и колоссальным самопожертвованием русского народа. Более того, противник коммунизма, назвал Сталина своим товарищем. Но при этом в словах министра между строк прозвучала мысль, что СССР нужно опасаться. Предсказуемо, советский вождь остался недоволен таким мнением.

Примерно тогда, предположил Рид, Черчилль понял, что между СССР и «всем миром» опустится «железный занавес». Как уточнил писатель, премьер-министр предвидел, что США и Советский Союз вступят в «холодную войну». Эта мысль пришла в голову британцу, когда появилась идея создания миротворческих сил ООН. Известно, что это противостояние между Советами и Штатами действительно произошло и продлилось с 1946-го по конец 1980-х.

Недавно вскрылась информация, что Черчилль планировал развязать против СССР вполне реальную войну. Британские СМИ обнародовали документ из Национального архива, из которого следует, что уже в 1945 году Великобритания намеревалась силой навязать Советскому Союзу «волю США и Британской империи».

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