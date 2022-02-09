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Политолог Рар сравнил виртуальную войну Украины и Запада с чумой

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 08:36
Политика
Политолог Рар сравнил виртуальную войну Украины и Запада с чумой
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Киев, 9 февраля. Виртуальная война, которую раздувают западные страны в прессе, уже наносит непоправимый удар по Украине, которая, к слову, также игралась в эту «игрушку». Такую позицию озвучил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, теперь украинцы видят, как воинствующая риторика Запада разрушает украинскую экономику. Эксперт указал, что паника в иностранных СМИ негативно сказывается на Украине.

«Деньги оттуда бегут, люди начинают нервничать, все замерли в ожидании, что если американцы, англичане говорят, что началась война, то надо в бункере прятаться», — пояснил немецкий политолог в интервью изданию «Украина.ру».

Он сравнил удар Запада по украинцам с чумой и пандемией. По его мнению, граждане просто парализованы мыслью о виртуальной войне.

В последнее время из стран Запада и Украины звучат голословные обвинения в адрес России. В частности, они утверждают, что Москва якобы готовит вторжение в соседнее государство. Российская сторона все обвинение отвергает и подчеркивает, что не собирается ни на кого нападать.

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украина запад рар
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