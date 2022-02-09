Россия положительно восприняла желание США обсудить принцип неделимой безопасности

Москва, 9 февраля. Желание Вашингтона начать обсуждение принципа неделимой безопасности можно только поприветствовать, однако отношение США к данной концепции однобокое. Об этом заявило российское посольство в своем Facebook-аккаунте.

Дипломаты прокомментировали слова первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман. По ее заявлению, Вашингтон хочет обсуждать меры по повышению прозрачности относительно проведения военных учений. Это в дальнейшем приведет к снижению связанных с подобными мероприятиями рисков.

«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе. Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию», — говорится в заявлении.

США берут за основу право государств свободно выбирать военные союзы. При этом Вашингтон игнорирует обязательство не укрепляться за счет других стран, а это представляет для России «экзистенциальную угрозу».

Ранее посольство РФ указало на необходимость конкретных действий США по Украине. По данным дипмиссии, Вашингтон должен убедить Киев выполнять обязательства.