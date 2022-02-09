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Соловьева разозлили «глубокие оценки» качеств европейских политиков со стороны Байдена

Политика
Соловьева разозлили «глубокие оценки» качеств европейских политиков со стороны Байдена
Pr Scr youtube.com

Вашингтон, 9 февраля. Американский президент Джо Байден позволил себе шутливые и даже некорректные высказывания в адрес своих европейских коллег во время частной беседы. Поведение лидера прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев.

Хозяин Белого дома позволял себе отпускать шутки в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца и его предшественницы Ангелы Меркель. Также Байден прошелся по премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Такое поведение президент США позволял себе исключительно в частных беседах, однако американские СМИ опубликовали эти заявления со ссылкой на осведомленные источники. Обнародованная информация разозлила Соловьева.

«Это шутка? Такие "глубокие" оценки, "точные" образы, американские журналисты тролят Байдена?» — отреагировал Соловьев.

Также Байден, комментируя обстановку на Украине, заявил, что «видит мало знакомых лиц» в Европе. Так, он намекнул на некоторую некомпетентность Шольца, который сменил на посту Меркель.

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сша байден соловьев
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