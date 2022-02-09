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Еще пять человек на Олимпийских играх в Пекине оказались инфицированы коронавирусом

Олимпийские игры 2022
Еще пять человек на Олимпийских играх в Пекине оказались инфицированы коронавирусом
pixabay.com  /  WiR_Pixs

Пекин, 9 февраля. Власти Китая зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди прибывших 8 февраля на Олимпиаду. Об этом говорится в опубликованном заявлении оргкомитета.

Всего в этот день в Пекин прибыли 205 человек. Большая часть из них (128) являются спортсменами или официальным лицами. Оставшиеся 77 обозначаются как «представители других заинтересованных сторон».

ПЦР-тестирования проводились в аэропорту и отеле Олимпийской деревни. Три случая заражения выявили среди атлетов. Завершатся спортивные мероприятия 20 февраля.

Ранее глава группы медэкспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски заявил, что спортсмены имеют крайне низкие шансы на заражение. По его словам, Олимпиада в Пекине является практически самым безопасным местом на планете.

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