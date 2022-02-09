Алексей Учитель вывел в свет дочерей от Юлии Пересильд после расставания с актрисой

Москва, 9 февраля. Знаменитый режиссер Алексей Учитель вместе с дочками от актрисы Юлии Пересильд появился на премьере фильма «Однажды в пустыне», который выйдет в российский прокат только на следующей неделе.

Посмотреть военную драму о разминировании сирийской Пальмиры пришли звезды отечественного шоу-бизнеса и кино. На премьере появился и режиссер, подаривший российским зрителям «Матильду» и «Прогулку». Кинематографист посетил показ вместе с двумя красавицами-дочками, рожденными от актрисы Юлии Пересильд.

Учитель был в прекрасном расположении духа, поэтому вышел к журналистам. Заметно, что именитый режиссер похорошел и постройнел. Что стало причиной преображений, неизвестно.

Юлия Пересильд и Алексей Учитель были вместе несколько лет. Они долго скрывали свой роман, и даже появление на свет наследниц не стало поводом для узаконивания отношений. У бывших влюбленных подрастают две общие дочери Анна и Мария.

В прошлом году стали активно появляться слухи о расставании кинозвезд. Уже несколько лет Учитель и Пересильд отказываются хоть как-то комментировать свои отношения. Интересно, что звезда российского кино только намекала на разрыв отношений с 70-летним режиссером.