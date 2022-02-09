«Коммерсантъ» опубликовал содержание военной доктрины Союзного государства

Москва, 9 февраля. Новая редакция военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии включает себя множество факторов, оказывающих негативное влияние на безопасность обеих стран. Об этом говорится в публикации издания «Коммерсантъ».

Авторы материала напомнили, что содержание документа не было известно с момента его одобрения президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в 2021 году. Однако теперь он доступен в разделе «Нормативно-правовые акты» на официальном сайте Постоянного комитета Союзного государства, передает «Коммерсантъ».

В нем говорится, что основную угрозу для России и Белоруссии, среди прочих, представляет в первую очередь наращивание военного потенциала различных государств или коалиций, присвоение ими прав и функций международных организаций, а также увеличение военно-политических союзов. Вместе с этим опубликованная доктрина не предусматривает размещение российского ядерного вооружения на территории Белоруссии.

Ранее российские истребители Су-35С провели совместные военные учения с белорусскими Су-30СМ. В рамках тренировки силы Союзного государства выполнили зрелищные полеты и провели воздушный бой с «противником».