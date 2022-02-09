Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 07:15
07:14
Политика
Политолог Рар сравнил виртуальную войну Украины и Запада с чумой
07:13
Политика
Россия положительно восприняла желание США обсудить принцип неделимой безопасности
07:04
Политика
Соловьева разозлили «глубокие оценки» качеств европейских политиков со стороны Байдена
06:56
Общество
Исторический жилой дом в центре Петербурга находится в аварийном состоянии
06:53
Олимпийские игры 2022
Еще пять человек на Олимпийских играх в Пекине оказались инфицированы коронавирусом
06:40
Общество
Алексей Учитель вывел в свет дочерей от Юлии Пересильд после расставания с актрисой
06:39
Происшествия
Прокуратура Приморья: никто не пострадал при утечке аммиака во Владивостоке
06:36
Общество
Новосибирский губернатор Андрей Травников заразился коронавирусом
06:27
Происшествия
Сотрудница мусороперерабатывающего завода в Москве нашла голову человека
06:26
Политика
«Коммерсантъ» опубликовал содержание военной доктрины Союзного государства
Все новости

«Коммерсантъ» опубликовал содержание военной доктрины Союзного государства

Политика
«Коммерсантъ» опубликовал содержание военной доктрины Союзного государства
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 9 февраля. Новая редакция военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии включает себя множество факторов, оказывающих негативное влияние на безопасность обеих стран. Об этом говорится в публикации издания «Коммерсантъ».

Авторы материала напомнили, что содержание документа не было известно с момента его одобрения президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в 2021 году. Однако теперь он доступен в разделе «Нормативно-правовые акты» на официальном сайте Постоянного комитета Союзного государства, передает «Коммерсантъ».

В нем говорится, что основную угрозу для России и Белоруссии, среди прочих, представляет в первую очередь наращивание военного потенциала различных государств или коалиций, присвоение ими прав и функций международных организаций, а также увеличение военно-политических союзов. Вместе с этим опубликованная доктрина не предусматривает размещение российского ядерного вооружения на территории Белоруссии.

Ранее российские истребители Су-35С провели совместные военные учения с белорусскими Су-30СМ. В рамках тренировки силы Союзного государства выполнили зрелищные полеты и провели воздушный бой с «противником».

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Коммерсантъ» опубликовал содержание военной доктрины Союзного государства
россия белоруссия армия вооружение союзное государство военная доктрина
Комментировать