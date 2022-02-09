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Экономика
Постпред России при ЕС: Москва найдет покупателей газа даже в случае остановки «СП-2»
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Постпред России при ЕС: Москва найдет покупателей газа даже в случае остановки «СП-2»

Экономика
Постпред России при ЕС: Москва найдет покупателей газа даже в случае остановки «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 февраля. Запуск «Северного потока — 2» в первую очередь нужен не России, а ее европейским партнерам. В этом уверен постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Он отметил, что даже если газопровод не получится ввести в эксплуатацию, Россия все равно найдет других покупателей на этот газ. Однако Европе в этом случае придется непросто, передает РИА Новости.

«Это (запуск "Северного потока — 2". — Прим. ФАН) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока — 2" не будет», — уточнил Чижов.

Российская сторона неоднократно озвучивала свою позицию по газопроводу, против которого активно выступают Украина и США. Москва акцентировала внимание, что проект коммерческий, он выгоден Европе. Поэтому нужно прекратить упоминать его в политическом контексте.

Недавно Чижов также заметил, что российская компания «Газпром» не обязана увеличивать поставки газового топлива в страны Европейского союза. По его словам, компания и так поставляет определенные объемы топлива сверх обещанного.

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ес газ чижов сп-2
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