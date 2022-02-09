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Рэпер Моргенштерн стал фигурантом нового административного дела о пропаганде наркотиков

Происшествия
Рэпер Моргенштерн стал фигурантом нового административного дела о пропаганде наркотиков
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 февраля. Правоохранительные органы возбудили административное дело в отношении Алишера Валеева (Моргенштерна). Причиной послужила демонстрация аморального образа жизни в видеоклипах рэпера, которые попадают под статью о пропаганде наркотиков.

По данным источника ТАСС, административное дело возбудили полицейские Набережных Челнов. В трех клипах рэпера, по результатам проверки, правоохранители нашли незаконную рекламу наркотических средств.

«Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю», — рассказал собеседник агентства

Жена рэпера Дилара Зинатуллина ранее заявила, что пара не собирается возвращаться в Россию. Она отметила, что это не связано с проблемами музыканта с правоохранительной системой.

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административное дело пропаганда наркотиков моргенштерн
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