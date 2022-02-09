Опрос «Синергии»: 24% россиян лгали во время собеседования ради трудоустройства

Москва, 9 февраля. Практически треть российских граждан лгали во время собеседования при трудоустройстве. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

Большинство россиян, обманывавших при собеседовании, искажали правду о своей личной жизни (40%), отношениях с коллегами и руководителями на прошлой работе (23%), а также об опыте и навыках (11%). При этом 38% опрошенных посчитали уместным скрывать факты своей биографии при трудоустройстве, передает РИА Новости.

«Около 7% граждан России признались, что они прибегали к обману на собеседованиях. Еще 24% россиян обманывали ради трудоустройства, но считают это невинной ложью», — сообщили авторы исследования.

Еще один опрос, проведенный сервисом «Работа.ру», показал, что 58% работающих россиян больше всего ценят в своих коллегах профессионализм. При этом 53% назвали главным качеством доброжелательность, а 50% — уважение к окружающим.