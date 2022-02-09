Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 07:15
07:13
Политика
Россия положительно восприняла желание США обсудить принцип неделимой безопасности
07:04
Политика
Соловьева разозлили «глубокие оценки» качеств европейских политиков со стороны Байдена
06:56
Общество
Исторический жилой дом в центре Петербурга находится в аварийном состоянии
06:53
Олимпийские игры 2022
Еще пять человек на Олимпийских играх в Пекине оказались инфицированы коронавирусом
06:40
Общество
Алексей Учитель вывел в свет дочерей от Юлии Пересильд после расставания с актрисой
06:39
Происшествия
Прокуратура Приморья: никто не пострадал при утечке аммиака во Владивостоке
06:36
Общество
Новосибирский губернатор Андрей Травников заразился коронавирусом
06:27
Происшествия
Сотрудница мусороперерабатывающего завода в Москве нашла голову человека
06:26
Политика
«Коммерсантъ» опубликовал содержание военной доктрины Союзного государства
06:22
Экономика
Постпред России при ЕС: Москва найдет покупателей газа даже в случае остановки «СП-2»
Все новости

Опрос «Синергии»: 24% россиян лгали во время собеседования ради трудоустройства

Общество
Опрос «Синергии»: 24% россиян лгали во время собеседования ради трудоустройства
pixabay.com

Москва, 9 февраля. Практически треть российских граждан лгали во время собеседования при трудоустройстве. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

Большинство россиян, обманывавших при собеседовании, искажали правду о своей личной жизни (40%), отношениях с коллегами и руководителями на прошлой работе (23%), а также об опыте и навыках (11%). При этом 38% опрошенных посчитали уместным скрывать факты своей биографии при трудоустройстве, передает РИА Новости.

«Около 7% граждан России признались, что они прибегали к обману на собеседованиях. Еще 24% россиян обманывали ради трудоустройства, но считают это невинной ложью», — сообщили авторы исследования.

Еще один опрос, проведенный сервисом «Работа.ру», показал, что 58% работающих россиян больше всего ценят в своих коллегах профессионализм. При этом 53% назвали главным качеством доброжелательность, а 50% — уважение к окружающим.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Опрос «Синергии»: 24% россиян лгали во время собеседования ради трудоустройства
россияне опрос исследование трудоустройство ложь собеседование
Комментировать