Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 07:15
07:13
Политика
Россия положительно восприняла желание США обсудить принцип неделимой безопасности
07:04
Политика
Соловьева разозлили «глубокие оценки» качеств европейских политиков со стороны Байдена
06:56
Общество
Исторический жилой дом в центре Петербурга находится в аварийном состоянии
06:53
Олимпийские игры 2022
Еще пять человек на Олимпийских играх в Пекине оказались инфицированы коронавирусом
06:40
Общество
Алексей Учитель вывел в свет дочерей от Юлии Пересильд после расставания с актрисой
06:39
Происшествия
Прокуратура Приморья: никто не пострадал при утечке аммиака во Владивостоке
06:36
Общество
Новосибирский губернатор Андрей Травников заразился коронавирусом
06:27
Происшествия
Сотрудница мусороперерабатывающего завода в Москве нашла голову человека
06:26
Политика
«Коммерсантъ» опубликовал содержание военной доктрины Союзного государства
06:22
Экономика
Постпред России при ЕС: Москва найдет покупателей газа даже в случае остановки «СП-2»
Все новости

Утечка аммиака произошла на предприятии во Владивостоке

Происшествия
Утечка аммиака произошла на предприятии во Владивостоке
ТАСС  /  Рюмин Александр

Владивосток, 9 февраля. Более 400 работников одного из предприятий эвакуировали во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую поисково-спасательную службу.

На данный момент подробностей происшествия не приводится. По информации источников, причиной эвакуации 420 человек могла стать утечка аммиака. Спасатели не сообщали о возможных пострадавших в результате инцидента. Также пока неизвестно, спровоцировал ли выброс аммиака возгорание на объекте.

Недавно в Сети появилась информация о выбросе аммиака и последующем пожаре на хладокомбинате в Пятигорске. Однако позже оказалось, что возгорание появилось по другой причине, и было оперативно ликвидировано местными сотрудниками.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Утечка аммиака произошла на предприятии во Владивостоке
авария владивосток утечка аммиака
Комментировать