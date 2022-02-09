Утечка аммиака произошла на предприятии во Владивостоке

Владивосток, 9 февраля. Более 400 работников одного из предприятий эвакуировали во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую поисково-спасательную службу.

На данный момент подробностей происшествия не приводится. По информации источников, причиной эвакуации 420 человек могла стать утечка аммиака. Спасатели не сообщали о возможных пострадавших в результате инцидента. Также пока неизвестно, спровоцировал ли выброс аммиака возгорание на объекте.

Недавно в Сети появилась информация о выбросе аммиака и последующем пожаре на хладокомбинате в Пятигорске. Однако позже оказалось, что возгорание появилось по другой причине, и было оперативно ликвидировано местными сотрудниками.