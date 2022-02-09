Овечкин занял чистое третье место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ

Вашингтон, 9 февраля. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал голевую передачу на Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась со счетом 4:5 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд, Евгений Кузнецов и Том Уилсон. За победителей голы забили Патрик Лайне (дубль), Адам Боквист, Трей Фикс-Волански и Бун Дженнер.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в этом матче очередной голевой передачей. Теперь в активе нападающего 620 ассистов за всю карьеру в НХЛ. Такой результат позволил ему выйти на чистое третье место по этому показателю среди всех россиян, игравших в лиге, обойдя Сергея Зубова (619). Лидером является Сергей Федоров (696), далее расположился Евгений Малкин (682).

На данный момент на счету Овечкина 59 очков (29 голов + 30 передач) в текущем сезоне. Недавно российский хоккеист был выведен из ковид-протокола.