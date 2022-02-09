Григорий Лепс с температурой 38,2 собрал аншлаг на концерте в Новосибирске

Новосибирск, 9 февраля. Заслуженный артист РФ Григорий Лепс дал большой сольный концерт в Новосибирске. Примечательно, что певец был не в лучшей форме, появившись перед публикой с температурой 38,2.

Несмотря на плохое самочувствие Лепс дал незабываемое представление — так говорят поклонники исполнителя. Выступление знаменитости прошло 5 февраля в «Локомотив-Арене».

На своей странице в соцсетях артист публиковал видео предыдущих концертов в регионе и предупреждал фанатов, что захворал. При этом он отмечал — небольшое недомогание не заставит его отменить грандиозное событие для местных жителей. По словам самого Лепса, шоу в столице Сибири получилось прекрасным, а прием поклонников — невероятно теплым. С этим согласны и сами зрители.

«Он (Григорий Лепс. — Прим. ФАН) сказал, что немножко простыл и попросил заранее прощения. Также о плохом самочувствии он писал и в Instagram, говорил, что у него температура 38,2. В целом, конечно, все прошло отлично. На самом концерте плохо ему не становилось. Просто местами тяжеловато было петь, кашлял и так далее», — цитирует «КП-Новосибирск» поклонницу Анастасию.

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Аккаунты исполнителя хита «Рюмка водки на столе» в социальных сетях пестрят восторженными отзывами других посетителей его программы. Очевидцы отмечают, что эмоции на сцене и в зале зашкаливали, а сам Лепс не сдерживал чувств, работая на износ. Фанаты пожелали своему кумиру скорейшего выздоровления.

В Сети сейчас бурно обсуждают возможный роман Григория Лепса с Юлией Барановской. Сама телеведущая недавно решила прояснить ситуацию по поводу своих отношений с мужчинами. По ее словам, она не испытывает проблем с противоположным полом.