Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 05:44
05:38
Шоу-бизнес
Григорий Лепс с температурой 38,2 собрал аншлаг на концерте в Новосибирске
05:37
Общество
Петербургский ОМОН обнаружил пустой корпус от мины в доходном доме Сорокина после пожара
05:37
Армия
Военнослужащий погиб в результате атаки Израиля по позициям сирийской армии
05:36
Шоу-бизнес
Болдуин вернулся к работе после трагичных съемок «Ржавчины»
05:34
Наука
Дикие белохвостые олени оказались носителями антител к штамму «Омикрон»
05:34
Общество
Очередная гора мусора появилась на стоянке у Ропшинского шоссе в Петербурге
05:28
Шоу-бизнес
Виктория Боня спровоцировала слухи о новом романе фотографией в объятиях мужчины
05:18
Общество
Уилл Смит может получить «Оскар» за роль в фильме «Король Ричард»
05:00
Происшествия
Влюбленную пару подростков обнаружили мертвыми в гараже Норильска
04:57
Общество
Врач Зыкова дала рекомендации по восстановлению после «Омикрона»
Все новости

Военнослужащий погиб в результате атаки Израиля по позициям сирийской армии

Армия
Военнослужащий погиб в результате атаки Израиля по позициям сирийской армии
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Дамаск, 9 февраля. Жертвой израильской атаки по Сирии стал один военнослужащий, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом заявило командование Вооруженных сил САР.

Ранее израильская объявила о нанесении удара по средствам противовоздушной обороны Сирии. Атака, по словам Тель-Авива, стала ответом на ракетный запуск с территории Сирии.

«После определения последствий израильской агрессии установлено, что погиб один военнослужащий и пятеро получили ранения, а также есть материальные потери», — говорится в заявлении.

Израиль наносил удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута. Большая часть снарядов была уничтожена средствами ПВО Сирии.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военнослужащий погиб в результате атаки Израиля по позициям сирийской армии
Сирия израиль пво атака
Комментировать