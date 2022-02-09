Военнослужащий погиб в результате атаки Израиля по позициям сирийской армии

Дамаск, 9 февраля. Жертвой израильской атаки по Сирии стал один военнослужащий, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом заявило командование Вооруженных сил САР.

Ранее израильская объявила о нанесении удара по средствам противовоздушной обороны Сирии. Атака, по словам Тель-Авива, стала ответом на ракетный запуск с территории Сирии.

«После определения последствий израильской агрессии установлено, что погиб один военнослужащий и пятеро получили ранения, а также есть материальные потери», — говорится в заявлении.

Израиль наносил удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута. Большая часть снарядов была уничтожена средствами ПВО Сирии.