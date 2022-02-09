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Болдуин вернулся к работе после трагичных съемок «Ржавчины»

Шоу-бизнес
Болдуин вернулся к работе после трагичных съемок «Ржавчины»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лондон, 9 февраля. Актера Алека Болдуина впервые заметили на съемках фильма после судьбоносного выстрела во время создания «Ржавчины». Об этом пишет издание Fox News.

Теперь Болдуин снимается в кинокартине «97 минут» в Англии. Предположительно, он будет играть сотрудника Агентства национальной безопасности. Какие-либо подробности о фильме, в том числе актерский состав, на данный момент неизвестны.

Инцидент с Алеком Болдуином произошел в конце октября прошлого года. Тогда он во время съемок фильма «Ржавчина» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате инцидента умерла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соуз. Расследование происшествия в настоящий момент не закончено.

Ранее Болдуин выложил в своем Instagram-аккаунте видео. В нем он расчувствовался перед подписчиками, признавшись, что ненавидит расставаться со своей семьей.

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