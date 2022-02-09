Дикие белохвостые олени оказались носителями антител к штамму «Омикрон»

Москва, 9 февраля. Антитела к омикрон-штамму содержатся в крови диких белохвостых оленей, обитающих в нью-йоркском районе Статен-Айленд. Открытие сделали ученые из Пенсильванского университета в США.

Участником исследования стал 131 белохвостый олень, отобранный случайным образом. Всем им сделали тест на наличие антител к SARS-CoV-2. Положительный результат получили 19 особей.

«Мы обнаружили, что 19 из 131 отобранного случайным образом белохвостого оленя (14,5%) имели положительный тест на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2, указывающих на предшествовавшее заражение, а секвенирование полного генома показало, что среди белохвостых оленей распространяется штамм "Омикрон"», — говорится в исследовании.

Сейчас главным беспокойством для ученых является возможность появления новых вариантов вируса среди животных. Эти мутации могут быть устойчивыми к вакцинам и опасными для людей.

Одна из особенностей омикрон-штамма заключается в его способности заражать детей. Это возможно за счет особого свойства мутации, которая помогает ему проникать в клетки напрямую, минуя клеточную протеазу TMPRSS2.