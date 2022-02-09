Виктория Боня спровоцировала слухи о новом романе фотографией в объятиях мужчины

Москва, 9 февраля. Телеведущая Виктория Боня намекнула подписчикам, что счастлива в личной жизни. В ее Instagram-аккаунте появился снимок с загадочным молодым человеком.

Светская львица не любит выставлять на всеобщее обозрение личную жизнь. После расставания с бизнесменом Алексом Смерфитом о ее любовных похождениях почти не было слышно. Сама телезвезда лишь изредка намекала, что ее сердце не свободно. Теперь же Боня спровоцировала слухи о новом романе, выложив в соцсетях снимок с мужчиной, которого заключила в нежные объятия.

«Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону гораздо меньше», — подписала пост телеведущая.

Prt Scr instagram.com / @victoriabonya

На фотографии не видно лица спутника Виктории, поэтому фанаты сразу же принялись угадывать, кого прячет знаменитость. Большинство поклонников поздравили своего кумира с новыми отношениями и пожелали ей удачи.

«Я рада, что одна из нас стала счастливее», — написала merindiv.f.

«Очень рад за тебя, поздравляю вас!» — отметился в комментариях певец Митя Фомин.

Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину от Алекса Смерфита. Скоро наследнице знаменитости исполнится десять лет. Звезда проекта «Дом-2» старается уделять достаточно внимания девочке, но и про карьеру не забывает. Она трудится над несколькими бизнес-проектами, а также выпускает марафоны. Недавно Виктория Боня получила порцию критики от Ксении Собчак, которая высмеяла светскую львицу за слова о похудении с помощью кактусов.