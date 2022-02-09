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Уилл Смит может получить «Оскар» за роль в фильме «Король Ричард»

Общество
Уилл Смит может получить «Оскар» за роль в фильме «Король Ричард»
Кадр из фильма «Люди в черном»

Лос-Анджелес, 9 февраля. Американская академия кинематографических искусств спустя 15 лет номинировала Уилла Смита в категории «Лучший актер» за роль в кинокартине «Король Ричард».

Прошлая номинация голливудской звезды произошла в 2007 году за драму «В погоне за счастьем». В 2002 году он был номинирован на кинопермию за главную роль в фильме «Али».

В этом году у «Оскара» впервые за последние годы будет ведущий, имя которого еще не было объявлено. Церемония награждения прйдет 27 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Уилл Смит на протяжении своей актерской карьеры появлялся во множестве рейтинговых кинокартин. Среди них «Люди в черном», «Али», «В погоне за счастьем», «Семь жизней» и другие.

Ранее Американская киноакадемия опубликовала полный список номинатов на премию «Оскар». Сразу десять кинокартин претендуют на звание лучшего фильма.

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