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Влюбленную пару подростков обнаружили мертвыми в гараже Норильска

Происшествия
Влюбленную пару подростков обнаружили мертвыми в гараже Норильска
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Норильск, 9 февраля. Тела 16-летней девушки и 15-летнего молодого человека были обнаружены в одном из гаражей Норильска. Оба находились внутри автомобиля. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Родственники погибших рассказали, что видели их последний раз 6 февраля. Обе семьи не состояли на учете в правоохранительных органах. По факту происшествия правоохранительные органы начали служебную проверку.

«Мужчина обнаружил свою 16-летнюю дочь и ее 15-летнего друга, с которым они встречались, без признаков жизни в автомобиле ВАЗ-21011 в принадлежащем ему гараже в г. Норильске», — заявил представитель прокуратуры.

При этом топливный бак автомобиля был пустым, ключи находились в замке зажигания. По предварительным данным, смерть подростков наступила в результате отравления угарным газом.

Недавно в Башкортостане правоохранители обнаружили в припаркованной машине двух мертвых людей. Медицинская экспертиза нашла следы отравления выхлопными газами в телах погибших.

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