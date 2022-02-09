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IT-эксперт Кузьменко перечислил способы утилизации старого смартфона

Технологии
IT-эксперт Кузьменко перечислил способы утилизации старого смартфона
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 9 февраля. Неправильная утилизация смартфона, пришедшего в негодность, может нанести вред экологии. Как безопасно избавиться от старого устройства, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Он объяснил, что в составе любого смартфона есть токсичные компоненты, которые долго разлагаются и могут нанести вред людям и окружающей среде. По словам Кузьменко, вместо выбрасывания гаджета в ведро его лучше сдать на утилизацию. Помимо этого, устройство можно отнести в магазин, чтобы обменять его на новое по программе трейд-ин, передает радио Sputnik.

«В первом случае необходимо найти пункт приема вторсырья в вашем городе, где примут телефон для последующей переработки компонентов. Во втором — выяснить условия программы трейд-ин в пункте продажи электроники, куда вы собираетесь отдать телефон», — объяснил Кузьменко.

При этом существует способ значительно продлить срок службы смартфона, снизив нагрузку на аккумулятор. По словам IT-эксперта Евгения Кашкина, для этого необходимо отключать устройство на ночь.

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экология телефон смартфон утилизация
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