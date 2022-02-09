Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 05:44
05:38
Шоу-бизнес
Григорий Лепс с температурой 38,2 собрал аншлаг на концерте в Новосибирске
05:37
Общество
Петербургский ОМОН обнаружил пустой корпус от мины в доходном доме Сорокина после пожара
05:37
Армия
Военнослужащий погиб в результате атаки Израиля по позициям сирийской армии
05:36
Шоу-бизнес
Болдуин вернулся к работе после трагичных съемок «Ржавчины»
05:34
Наука
Дикие белохвостые олени оказались носителями антител к штамму «Омикрон»
05:34
Общество
Очередная гора мусора появилась на стоянке у Ропшинского шоссе в Петербурге
05:28
Шоу-бизнес
Виктория Боня спровоцировала слухи о новом романе фотографией в объятиях мужчины
05:18
Общество
Уилл Смит может получить «Оскар» за роль в фильме «Король Ричард»
05:00
Происшествия
Влюбленную пару подростков обнаружили мертвыми в гараже Норильска
04:57
Общество
Врач Зыкова дала рекомендации по восстановлению после «Омикрона»
Все новости

Минимум 14 человек погибли после схода оползня на западе Колумбии

Происшествия
Минимум 14 человек погибли после схода оползня на западе Колумбии
youtube.com Thinakural

Доскебрадас, 9 февраля. Сильные дожди в Колумбии привели к сходу оползня. В результате случившегося погибли 14 человек, а один числится пропавшим без вести, пишет Associated Press.

Оползень сошел на город Доскебрадас 8 февраля. Землей завалило несколько домов. По информации колумбийских властей, 35 человек пострадали. Мэр соседнего города Перейра Карлос Мая подтвердил информацию о погибших, призвав граждан покинуть город во избежание дальнейших жертв.

«К сожалению, уже 14 погибших. В целях безопасности мы решили эвакуировать 15 домов, расположенных рядом», — сообщил Майя.

Подобное природное явление произошло на 160-м километре трассы А-147 в Краснодарском крае в начале января текущего года. Из-за оползня было нарушено движение автомобильного транспорта. Власти приняли решение изменить правила проезда.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Минимум 14 человек погибли после схода оползня на западе Колумбии
оползень смерть колумбия дождь
Комментировать