Минимум 14 человек погибли после схода оползня на западе Колумбии

Доскебрадас, 9 февраля. Сильные дожди в Колумбии привели к сходу оползня. В результате случившегося погибли 14 человек, а один числится пропавшим без вести, пишет Associated Press.

Оползень сошел на город Доскебрадас 8 февраля. Землей завалило несколько домов. По информации колумбийских властей, 35 человек пострадали. Мэр соседнего города Перейра Карлос Мая подтвердил информацию о погибших, призвав граждан покинуть город во избежание дальнейших жертв.

«К сожалению, уже 14 погибших. В целях безопасности мы решили эвакуировать 15 домов, расположенных рядом», — сообщил Майя.

Подобное природное явление произошло на 160-м километре трассы А-147 в Краснодарском крае в начале января текущего года. Из-за оползня было нарушено движение автомобильного транспорта. Власти приняли решение изменить правила проезда.