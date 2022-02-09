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Фанаты японского фигуриста Ханю «напали» в соцсетях на россиянина Мозалева

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 04:25
Олимпийские игры 2022
Фанаты японского фигуриста Ханю «напали» в соцсетях на россиянина Мозалева
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Токио, 9 февраля. Ярые поклонники фигуриста из Японии Юдзуру Ханю, который неудачно выступил в короткой программе на Олимпиаде в Пекине, атаковали социальные сети российского спортсмена Андрея Мозалева.

В Instagram-аккаунте россиянина появилось множество оскорбительных сообщений от любимцев Ханю. Они посчитали, что Мозалев каким-то образом помешал их кумиру, постоянно оказываясь рядом с ним на разминке. При этом «Бабочку» на четверном сальхове сам двукратный олимпийский чемпион объяснил ямой во льду, но его поклонники, известные своей радикальностью, вывернули все на свой лад.

В результате нашествия Мозалеву пришлось закрыть соцсети на пару часов. Ему также досталось от особенно ретивых японских фанатов, которые направляли угрозы, заявляя, что он якобы стал автором той самой лунки во льду, пишет СЭ.

Победителем короткой программы на ОИ в Китае стал американец Нэйтан Чен. Он получил от судей 113,97 балла и обновил мировой рекорд, который принадлежал Юдзуру Ханю.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фанаты японского фигуриста Ханю «напали» в соцсетях на россиянина Мозалева
олимпиада соцсети фигурное катание мозалев ханю
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