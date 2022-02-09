Росфинмониторинг выступил против выдачи кредитов по биометрии

Москва, 9 февраля. Российские банки предложили позволить гражданам оформлять кредиты со смартфона при помощи биометрических данных. Однако данная инициатива несет в себе определенные риски, сообщили в Росфинмониторинге.

Предложение подразумевает наделение банков полномочиями открывать счета, оформлять вклады и выдавать кредиты своим клиентам, используя слепки лица и голоса граждан из Единой биометрической системы. Соответствующие данные россияне бы загружали самостоятельно при помощи смартфонов. По мнению представителей Росфинмониторинга, предложение банков создает угрозу попадания недостоверных сведений в ЕБС, передают «Известия».

«Расширение разрешенного использования на дистанционную идентификацию, с какими-то ограничениями, могло бы стимулировать появление новых сервисов и больший интерес потребителя», — отметил зампред правления Совкомбанка Олег Маштляр.

Еще одно изменение с работой банков в скором времени может произойти в России. Ранее Центробанк предложил обновить механизм возврата денежных средств в случае, если они были украдены мошенниками при помощи обмана.