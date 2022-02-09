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Сенатор Макконелл заявил о готовности ФРГ поддержать санкции по «СП-2»

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 04:08
Политика
Сенатор Макконелл заявил о готовности ФРГ поддержать санкции по «СП-2»
www.facebook.com  /  Официальная страница Митча Макконнелла

Вашингтон, 9 февраля. Нарушение территориальной целостности Украины станет поводом для канцлера Германии Олафа Шольца присоединиться к санкциям против газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл.

Некоторое время назад президент США Джо Байден пригрозил остановкой «Северного потока — 2» в случае обострения ситуации вокруг Украины. Рядом с ним на пресс-конференции присутствовал Шольц, который уклонился от оглашения позиции Берлина по газопроводу в публичном пространстве.

«Он (Шольц. — Прим. ФАН.) подтвердил, что если вторжение произойдет, "Северный поток — 2" не будет продвигаться», — сказал Макконнелл журналистам.

По словам сенатора, обещание уже было дано. Это случилось во время ужина Шольца и Байдена в понедельник в Вашингтоне.

При этом США отказались от ужесточения санкций в отношении лиц, связанных с «Северным потоком — 2». По данным Белого дома, рестрикции являются инструментом воздействия на РФ. Сама Москва неоднократно заявляла о давлении на газопровод по выдуманным поводам. Россия никогда не намеревалась обострять ситуацию на территории соседней Украины.

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