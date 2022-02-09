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Бьется в тесной печурке огонь: сахалинец построил землянку в 10 километрах от города

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 04:06
Общество
Бьется в тесной печурке огонь: сахалинец построил землянку в 10 километрах от города
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 9 февраля. Житель Южно-Сахалинска Константин Ермаков научился с комфортом жить в лесу, выбрав в качестве жилплощади землянку. Он рассказал про свой быт и ответил на вопрос, почему полностью доволен своей жизнью.

Местного жителя, который живет в 10 километрах от Южно-Сахалинска, посетили корреспонденты astv.ru. Мужчина рассказал, что ценит невероятную природу, которая его окружает, любит лес и разнообразные пейзажи. Именно поэтому он решил отречься от благ цивилизации и уединиться со своими мыслями.

«Захотелось построить лесное жилище — землянку подальше от населенного пункта. 10 километров пешком? А чего бы не ходить? Гулять по лесу — это такое удовольствие!» — поделился Ермаков.

Жилье сахалинец возвел самостоятельно. Сначала он составил набросок, потом сделал чертеж, далее расписал план. Сложности начались с самого первого этапа. Только один котлован пришлось рыть несколько дней, а на строительство 12 «квадратов» и вовсе ушло два месяца.

Иногда мужчину посещают родные и близкие, однако добраться до своего товарища им непросто. Друзья успели оценить жилплощадь Ермакова, отметив красоту и свободу.

История про землянку сразу пробуждает воспоминания о Великой Отечественной войне. Тогда в землянках жили не из прихоти, а по необходимости. Романтизировали это жилье в песнях, самой знаменитой является композиция Константина Листова и Алексея Суркова «В землянке». Другие же запечатлели память о таком виде убежища в фильмах, показывая быт партизан. Это было отражено не только в советских, но и в иностранных кинокартинах.

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экстрим природа землянка
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