Акиньшина повздорила с журналистами на фоне слухов о романе с Козловским

Москва, 9 февраля. Актриса Оксана Акиньшина пришла на премьерный показ фильма «Однажды в пустыне». Ее появление не осталось незамеченным, поскольку звезда фильма «Сестры» устроила настоящий скандал.

В последнее время в Сети активно обсуждают роман Оксаны Акиньшиной с Данилой Козловским. И тут у акул пера появилась настоящая возможность узнать всю информацию из первых уст. На премьерном показе «Однажды в пустыне» кинозвезда попала под пристальные взгляды папарацци.

И если на красную ковровую дорожку Оксана вышла буквально за минуту и сразу же убежала, то в зрительном зале ей не удалось скрыться от внимания СМИ. Когда она увидела светских репортеров, тут же устроила скандал и закатила истерику. Она отчитала журналистов, заявив, что не давала разрешения на съемку, пишет «Комсомольская правда».

«Не надо меня фотографировать! Я не давала разрешения!» — заявила звезда.

Стоит отметить, что Акиньшина и Козловский часто сами подогревают слухи о своем романе. Так, недавно знаменитости держались за руки на премьере сериала «Карамора». Однако, делали они это скрытно, вне вспышек камер.