Москва, 9 февраля. Почти 78 лет назад на улицах Москвы произошло событие, которое долгие годы вспоминал весь мир. 17 июля 1944 года в столице состоялся «парад побежденных» — по улицам и бульварам прошла колонна из 57 640 немецких военнопленных. Шествие длилось несколько часов.

Существует мнение, что инициатором «Большого вальса» (так назвали операцию по прогону фашистов) был нарком Лаврентий Берия. Якобы он предложил Иосифу Сталину реализовать мечту Адольфа Гитлера — провести солдат Третьего рейха по Москве. Только не в качестве победителей, а как поверженного и униженного врага. Советский вождь одобрил идею наркома, но поставил несколько условий.

Первое — советские люди должны получить «моральное удовлетворение» от увиденного. Второе — в отношении пленных недопустимо какое-либо насилие, ведь победитель должен быть великодушным.

«Парад» готовили в формате чрезвычайной секретности, так, что ни москвичи, ни пленные не знали о грядущем событии. О том, что по советским улицам проведут «остатки» фашисткой группы армий «Центр», взятых Красной Армией в плен на Белорусских фронтах, объявили утром по радио.

Рядовой Вермахта К.Хельмут, после плена вернувшийся в Германию, написал, что в тот день все его сослуживцы мысленно попрощались с родными, так как были уверены — им уготовили показательный расстрел.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Советскому переводчику Валентину Бережкову, побывавшему во многих командировках, удалось пообщаться с некоторыми участниками «парада». По его воспоминаниям, пленные в то утро испытали нечеловеческий ужас. Фашисты думали, что советский народ кинется на них и живьем разорвет на куски за все преступления, которые совершали гитлеровцы. Но в итоге немцы были обескуражены спокойствием и выдержкой, с которыми москвичи смотрели на них. Берия докладывал Сталину, что люди вели себя сдержанно и организованно, изредка выкрикивая антифашистские лозунги.

По воспоминаниям немецкого ефрейтора К. Хофмана, в тот день все участники «парада» впали в оцепенение. В тот момент, писал Хофман, притупилось даже чувство голода, хотелось только утолить жажду. Многие из бредущих по улицам Москвы тогда запомнили «густую тишину», прерываемую шарканьем тысяч подошв. У ефрейтора возникло ощущение, которое он описал так: «после триумфа упал на самое дно».

Солдат Б. Браун, пройдя «Большой вальс», позднее рассказывал, что не чувствовал себя униженным. Он объяснял, что как рядовой просто исполнял приказы конвоира и вспоминал события войны, которые были хуже «парада» позора.

Генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ранее напомнил, что СССР пришлось противостоять не только Третьему рейху. Среди стран-агрессоров, поддержавших геноцид советского народа, эксперт назвал Румынию, Венгрию, Финляндию, Испанию и других.