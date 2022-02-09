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Златоустьев день: чем грозит любование собой в праздник 9 февраля

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 03:47
Общество
Златоустьев день: чем грозит любование собой в праздник 9 февраля
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 9 февраля. Перенесение мощей святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста чтят православные верующие 9 февраля. Этот церковный праздник, как и многие другие, на Руси был связан с рядом запретов и традиций.

Прозвище Златоуст Иоанн получил за свои выдающиеся ораторские способности и проповедническую деятельность. Святому пришлось пережить много гонений, а умер он в ссылке, где и был похоронен. Однако потом по требованию народа его мощи перенесли в Константинополь.

Больше всего Иоанн Златоуст не любил нарциссов, с чем и связан главный запрет дня. Чрезмерное любование собой могло разгневать святого и навлечь беду. По этой же причине в праздник запрещались любые стрижки, а также мытье головы. Ссор в Златоустьев день советовали избегать. Крупные покупки и подарки также старались отложить на другое время.

Перед праздником обязательно стоило позаботиться о печи — заранее приготовить лучину, чтобы проблем с огнем не было. Иоанна просили о помощи в постижении грамоты, а также о поддержке и укреплении духа. Распространена в этот день была и поговорка, избавляющая от зубной боли: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

На Руси считалось, что погода 9 февраля определяет, какой будет оставшаяся зима. Так, если собаки ложились на снег, то стоило ждать вьюги. Запотевшие стекла в доме, напротив, сулили оттепель и скорую весну. А закругленные верхушки сугробов воспринимали как хороший знак, означающий богатый урожай летом.

В современной России также не отходят от традиций и иногда предсказывают погоду по приметам или даже по животным. Так, ежиха Маня в Иркутском зоосаде спрогнозировала раннюю и теплую весну.

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